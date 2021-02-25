Анонс на 16 марта

16 марта в 10:00. Музей города. Выставка Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

16 марта в 10:00. Музей города. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

16 марта в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра «Фаертаг». Приморское кольцо, 1.

16 марта в 10:00. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка «Портрет семьи Сухановых». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

16 марта в 10:00. Дом Путешественника В. К. Арсеньева. Выставка «Портрет семьи Арсеньевых». г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.

16 марта в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. ул. Светланская, 20

16 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

16 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Иверская икона Пресвятой Богородицы. Выставка одной иконы. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

16 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. «Российский пейзаж Александра Ткаченко». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

16 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка приморского художника Сергея Чурсина «Летят журавли». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

16 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Декоративное блюдо «Семья оленей». Выставка произведения О.П. Григорьева. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

16 марта в 12:00. Черемушки. Мастер-класс по плетению славянских обережных узлов. г. Владивосток, ул. Черемуховая, 15.

16 марта в 16:00. Арена. Набор в секцию по настольным играм при клубе "Арена". г. Владивосток, Уборевича, 21, каб. 9.

16 марта в 18:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

16 марта в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Русская рулетка (женский вариант)". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

16 марта в 19:00. Библиотека им. А. М. Горького. Лекция-показ «Помнить будут самураи бой у озера Хасан». г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]