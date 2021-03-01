Анонс на 17 марта

17 марта в 10:00. Музей города. Выставка Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

17 марта в 10:00. Музей города. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

17 марта в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра «Фаертаг». Приморское кольцо, 1.

17 марта в 10:00. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка «Портрет семьи Сухановых». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

17 марта в 10:00. Дом Путешественника В. К. Арсеньева. Выставка «Портрет семьи Арсеньевых». г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.

17 марта в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. ул. Светланская, 20.

17 марта в 10:00. Музей города. Краеведческое лото «Весь Владивосток». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

17 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

17 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Иверская икона Пресвятой Богородицы. Выставка одной иконы. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

17 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. «Российский пейзаж Александра Ткаченко». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

17 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка приморского художника Сергея Чурсина «Летят журавли». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

17 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Декоративное блюдо «Семья оленей». Выставка произведения О.П. Григорьева. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

17 марта в 17:00. Приморский торговый дом книги. Встреча с Александром Цыпкиным. г. Владивосток, ул. Алеутская, 25.

17 марта в 18:00. Музей города. Лекция «История фотографии Приморского края». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

17 марта в 18:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

17 марта в 18:30. Театр молодежи. Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

17 марта в 19:00. Приморский краевой центр народной культуры. Киноклуб "Ориент": 26-й фестиваль анимационного кино «Суздальфест 2021». г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

17 марта в 19:00. FESCO Hall. Проект "Беспринцыпные чтения". Александр Цыпкин с программой "Идеальный Че". г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38.

17 марта в 19:15. СК Олимпиец. Мини-футбол. Суперлига. 18 тур. г. Владивосток, ул. Батарейная, 2.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]