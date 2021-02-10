Анонс на 3 марта

3 марта в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «... немного Фаберже». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Зал-сейф.

3 марта в 10:00. Музей города. Выставка Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

3 марта в 10:00. Музей города. Выставка «Владивосток и Порт-Артур». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

3 марта в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. «Российский пейзаж Александра Ткаченко». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

3 марта в 10:00. Дом Путешественника В. К. Арсеньева. Выставка "Портрет семьи Арсеньевых". ». г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.

3 марта в 10:00. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка «Портрет семьи Сухановых». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

3 марта в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

3 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

3 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Иверская икона Пресвятой Богородицы. Выставка одной иконы. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

3 марта в 11:00. Приморский краевой центр народной культуры. Ярмарка рукодельных подарков и выставка-продажа "Рукодельные чудеса". г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

3 марта в 11:00. Приморский краевой центр народной культуры. Сбор книг и журналов по рукоделию. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

3 марта в 18:00. Музей города. Лекция «Женщины и море». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

3 марта в 18:30. Встреча с Максимом Харченко. Экспедиция «По следам адмирала Невельского. Залив Счастья». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 4.

3 марта в 20:30. СК Олимпиец. Мини-футбол. Суперлига. 15 тур. ГРИН АВТО - ОФК. г. Владивосток, ул. ул. Батарейная, 2.

2 марта в 21:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. ул. Пушкинская, 14.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]