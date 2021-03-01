Анонс на 31 марта

31 марта в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра «Фаертаг». Приморское кольцо, 1.

31 марта в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставка «Портрет семьи Арсеньевых». г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

31 марта в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

31 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. «Российский пейзаж Александра Ткаченко». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

31 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

31 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

31 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Козельщанская икона Пресвятой Богородицы. Выставка одной иконы. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

31 марта в 18:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

31 марта в 18:30. Школа Рукоделия. Душевное пение. г. Владивосток, ул. Постышева 41, цоколь 5 подъезда.

31 марта в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль «Крейсера». г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

31 марта в 19:00. Приморский краевой центр народной культуры. Киноклуб "Ориент": 26-й фестиваль анимационного кино «Суздальфест 2021». г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]