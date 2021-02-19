Анонс на 11 марта

11 марта в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «... немного Фаберже». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Зал-сейф.

11 марта в 10:00. Музей города. Выставка Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

11 марта в 10:00. Музей города. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

11 марта в 10:00. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка «Портрет семьи Сухановых». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

11 марта в 10:00. Дом Путешественника В. К. Арсеньева. Выставка «Портрет семьи Арсеньевых». г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.

11 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

11 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Иверская икона Пресвятой Богородицы. Выставка одной иконы. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

11 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. «Российский пейзаж Александра Ткаченко». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

11 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка приморского художника Сергея Чурсина «Летят журавли». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

11 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Декоративное блюдо «Семья оленей». Выставка произведения О.П. Григорьева. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

11 марта в 15:00. Центральная площадь Владивостока. Масленица.

11 марта в 18:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

11 марта в 18:00. Дальневосточный государственный институт искусств. Фестиваль, посвященный 100-летию со дня рождения Астора Пьяццоллы. г. Владивосток, ул. Петра Великого, 3А.

11 марта в 18:00. Приморская государственная картинная галерея. Лекция «Фаберже и нэцкэ: жизнь маленьких вещей». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

11 марта в 19:00. Приморская сцена Мариинского театра. Симфонический концерт "Метнер. Рахманинов". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

11 марта в 19:00. Океан IMAX. Фестиваль японского кино. г. Владивосток, ул. Набережная, 3.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]