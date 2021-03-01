Анонс 25 марта

25 марта в 10:00. Музей города. Выставка Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

25 марта в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра «Фаертаг». Приморское кольцо, 1.

25 марта в 10:00. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка «Портрет семьи Сухановых». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

25 марта в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

25 марта в 10:00. Кванториум. Инженерные каникулы в «Кванториуме». г. Владивосток, пр-т Океанский, 43.

25 марта в 10:00. Кванториум. Инженерные каникулы в «Кванториуме». г. Владивосток, пр-т Океанский, 43.

25 марта в 11:00. Мастер-класс "Шапка-бини из шерсти в технике мокрого войлоковаляния". г. Владивосток, ул. Постышева 41, цоколь 5 подъезда, "Школа Рукоделия".

25 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. «Российский пейзаж Александра Ткаченко». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

25 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка приморского художника Сергея Чурсина «Летят журавли». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

25 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Декоративное блюдо «Семья оленей». Выставка произведения О.П. Григорьева. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

25 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

25 марта в 12:00. Приморская краевая детская библиотека. Программа "По улицам фантазии, по площадям мечты". г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 48.

25 марта в 12:00. Штыковские пруды. Весёлые старты. пос. Штыково, ул. Березовая, 9.

25 марта в 13:00. Музей Города. Весенние каникулы в Крепости . г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6 (визит-центр музея-заповедника).

25 марта в 16:00. Арена. Набор в секцию по настольным играм при клубе "Арена". г. Владивосток, Уборевича, 21, каб. 9.

25 марта в 18:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

25 марта в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль «Гордость и предубеждение». г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

25 марта в 19:00. Морской вокзал. Шеф-баттл «Кондитерское искусство». г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, 1, 4 этаж.

25 марта в 19:00. Фетисов Арена. БИ-2 (Дополнительный концерт). г. Владивосток, ул. Маковского, 284.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]