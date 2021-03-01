Анонс на 22 марта

22 марта в 10:00. Музей города. Выставка Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

22 марта в 10:00. Музей города. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

22 марта в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра «Фаертаг». Приморское кольцо, 1.

22 марта в 10:00. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка «Портрет семьи Сухановых». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

22 марта в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

22 марта в 10:00. Кванториум. Инженерные каникулы в «Кванториуме». г. Владивосток, пр-т Океанский, 43.

22 марта в 12:00. Акция "Обмен комнатными растениями". Green.mosaic. г. Владивосток, ул. Семеновская 23, вход в крылечко "Ткани", дверь направо.

22 марта в 12:00. Приморская краевая детская библиотека. Программа "По улицам фантазии, по площадям мечты". г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 48.

22 марта в 12:00. Штыковские пруды. Весёлые старты. г. Владивосток, пос. Штыково, ул. Березовая, 9.

22 марта в 13:00. Музей Города. Весенние каникулы в Крепости. г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6 (визит-центр музея-заповедника).

22 марта в 14:00. Ля Грааль. Театральная студия "Карнавал". г. Владивосток, ул. Басаргина, 26.

22 марта в 18:00. Библиотека им. А. М. Горького. Зимняя школа нумизматики и бонистики. г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

22 марта в 19:00. Приморская государственная картинная галерея. Спектакль «Ожог от лепестка». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

22 марта в 21:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]