Анонс на 21 марта

21 марта в 10:00. Музей города. Выставка Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

21 марта в 10:00. Музей города. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

21 марта в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра «Фаертаг». Приморское кольцо, 1.

21 марта в 10:00. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка «Портрет семьи Сухановых». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

21 марта в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

21 марта в 10:00. Май. Экскурсия в картинной галерее "Май". г. Владивосток, ул. Коммунаров, 21, стр.3.

21 марта в 10:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Гуси-лебеди". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

21 марта в 10:30. Школа дружбы. Мастер-класс по гончарному делу. г. Владивосток, ул. Кутузова, 10.

21 марта в 11:00. Кid's City. Детские кулинарные мастер-классы. г. Владивосток, ул. ул. Анны Щетининой, 21, ТЦ "Снеговая падь", 2 этаж.

21 марта в 11:00. Версаль. Еженедельная прогулка "Миллионка - Чайна таун". г. Владивосток, ул. ул. Светланская, 10.

21 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

21 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Иверская икона Пресвятой Богородицы. Выставка одной иконы. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

21 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. «Российский пейзаж Александра Ткаченко». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

21 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка приморского художника Сергея Чурсина «Летят журавли». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

21 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Декоративное блюдо «Семья оленей». Выставка произведения О.П. Григорьева. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

21 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

21 марта в 12:00. Музей Города. Познавательная программа «Мой морской дневник». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

21 марта в 12:00. Приморская краевая детская библиотека. Программа "По улицам фантазии, по площадям мечты". г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 48.

21 марта в 12:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Крошка Енот". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

21 марта в 12:00. Театр молодежи. Спектакль "Сказка о потерянном времени". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

21 марта в 12:00. Владивостокский цирк. Шоу «Цирк на воде: Остров сокровищ». ". г. Владивосток, ул. Светланская, 103.

21 марта в 14:00. Музей Города. Музейная мастерская «История изобретений». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

21 марта в 15:00. Приморский торговый дом книги. Презентация сборника "Стихозавры". г. Владивосток, ул. Алеутская, 25

21 марта в 17:00. Приморская сцена Мариинского театра. Балет "Спящая красавица". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

21 марта в 18:00. Приморская сцена Мариинского театра. Вечер вокальной и инструментальной французской музыки "C'est la vie". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

21 марта в 18:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

21 марта в 18:30. Театр молодежи. Спектакль "Анна Франк" . г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

21 марта в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Как бы нам пришить старушку!". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]