Анонс на 20 марта

20 марта в 9:00. Русский остров. Субботняя пробежка на Канал. Остров Русский, поворот на Канал.

20 марта в 10:00. Музей города. Выставка Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

20 марта в 10:00. Музей города. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

20 марта в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра «Фаертаг». Приморское кольцо, 1.

20 марта в 10:00. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка «Портрет семьи Сухановых». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

20 марта в 10:00. Дом Путешественника В. К. Арсеньева. Выставка «Портрет семьи Арсеньевых». г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.

20 марта в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

20 марта в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставка из собрания Александра Васильева «Мода Серебряного века». г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

20 марта в 10:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Капризная принцесса". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

20 марта в 11:00. Версаль. Еженедельная прогулка "Миллионка - Чайна таун". г. Владивосток, ул. ул. Светланская, 10.

20 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

20 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Иверская икона Пресвятой Богородицы. Выставка одной иконы. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

20 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. «Российский пейзаж Александра Ткаченко». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

20 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка приморского художника Сергея Чурсина «Летят журавли». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

20 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Декоративное блюдо «Семья оленей». Выставка произведения О.П. Григорьева. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

20 марта в 11:00. Музей Города. Экскурсия "Прикрывая Босфор". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

20 марта в 11:00. Арена Спорта. Fitness Weekend в «Арене Спорта». г. Владивосток, ул. Володарского, 3а.

20 марта в 12:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Три поросёнка". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

20 марта в 12:00. Приморская краевая филармония. Детская музыкальная программа «Заюшкина избушка». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

20 марта в 12:00. Театр Молодежи. Спектакль "Волшебник изумрудного города". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

20 марта в 12:00. Владивостокский цирк. Шоу «Цирк на воде: Остров сокровищ». ". г. Владивосток, ул. Светланская, 103.

20 марта в 13:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Сказки с молоком: «Приключения Бибигона», 2+. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

20 марта в 14:00. Библиотека им. А. М. Горького. Кубок Малтико. Чемпионат Приморского края по настольному хоккею: тренировка и чтение правил. г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

20 марта в 16:00. Пекарня Мишеля. Сказки Мишеля: театрализованные шоу и представления. г. Владивосток, ул. Суханова, 6А.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]