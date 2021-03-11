Анонс на 26 марта

26 марта в 09:00. Библиотека ДВФУ. Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. о. Русский, п. Аякс, 10, кампус ДВФУ, корпус А, уровень 4, кабинет А428 / Океанский пр-т, д. 13, офис 406.

26 марта в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра «Фаертаг». Приморское кольцо, 1.

26 марта в 10:00. Музей города. Выставка Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

26 марта в 10:00. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка «Портрет семьи Сухановых». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

26 марта в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

26 марта в 10:00. Кванториум. Инженерные каникулы в «Кванториуме». г. Владивосток, пр-т Океанский, 43.

26 марта в 10:00. Кванториум. Инженерные каникулы в «Кванториуме». г. Владивосток, пр-т Океанский, 43.

26 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. «Российский пейзаж Александра Ткаченко». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

26 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка приморского художника Сергея Чурсина «Летят журавли». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

26 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Декоративное блюдо «Семья оленей». Выставка произведения О.П. Григорьева. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

26 марта в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

26 марта в 12:00. Приморская краевая детская библиотека. Программа "По улицам фантазии, по площадям мечты". г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 48.

26 марта в 12:00. Штыковские пруды. Весёлые старты. пос. Штыково, ул. Березовая, 9.

26 марта в 12:00. Музей Города. Игровая экскурсия «Как построить Крепость». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6 (визит-центр музея-заповедника).

26 марта в 14:00. Музей Города. Музейная мастерская «Чертёж и Коллаж». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6 (визит-центр музея-заповедника).

26 марта в 16:00. Школа дружбы. Космический гончарный мастер-класс. г. Владивосток, ул. ул. Кутузова, 10.

26 марта в 17:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

26 марта в 17:30. Библиотека им. А. М. Горького. Весенний мастер-класс традиционной китайской живописи. г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

26 марта в 18:30. Театр Молодежи. Премьера! Спектакль "Безумный день, или Женитьба Фигаро". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

26 марта в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль «Великий Гэтсби». г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

26 марта в 19:00. Драматический театр ТОФ. Премьера! Спектакль "Бог резни". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

26 марта в 19:00. Фетисов Арена. БИ-2 (Дополнительный концерт). г. Владивосток, ул. Маковского, 284.

26 марта в 19:00. Приморская сцена Мариинского театра. Премьера! Оперетта "Летучая мышь". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

26 марта в 19:00. Пушкинский театр. Спектакль «Адольф Даттан. Преданность и предательство». г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27.

26 марта в 19:30. Библиотека им. А. М. Горького. Читка "Гранатовый браслет" А.И. Куприна. г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]