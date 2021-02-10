Анонс на 12 мая

12 мая в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

12 мая в 10:00. Музей города. Выставка «Открытые морские залы. Тихоокеанское время». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

12 мая в 10:00. Музей города. Выставка «Романовы во Владивостоке. К 130-летию приезда цесаревича во Владивосток». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

12 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

12 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

12 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Сокровища Нижегородского художественного музея. От Саврасова до Малевича». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

12 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Большое искусство “малых голландцев”». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

12 мая в 18:00. Музей города. Лекция "Поговорим про Элеонору Прей". г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

12 мая в 18:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

12 мая в 18:30. Школа Рукоделия. «Душевное пение». г. Владивосток, ул. Постышева 41, цоколь 5-го подъезда.

12 мая в 18:30. Театр Молодежи. Премьера! Спектакль «Вселенная бесконечна». г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

12 мая в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Поминальная молитва". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

12 мая в 18:30. Приморская краевая филармония. Отчетный концерт ПККИ «Шаг за шагом». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]