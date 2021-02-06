Анонс на 6 мая

6 мая в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

6 мая в 10:00. Музей города. Выставка «Открытые морские залы. Тихоокеанское время». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

6 мая в 10:00. Музей города. Выставка «Романовы во Владивостоке. К 130-летию приезда цесаревича во Владивосток». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

6 мая в 10:00. Корабельная набережная. Иммерсивный театр "Письма твоего города. Легенды Владивостока". г. Владивосток.

6 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

6 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

6 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Народный художник Иван Рыбачук. Живопись. К 100-летнему юбилею». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

6 мая в 11:00. Выставка детского творчества «От морских глубин до горных вершин». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

6 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной иконы «Деисус с предстоящими и припадающими». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

6 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Сокровища Нижегородского художественного музея. От Саврасова до Малевича». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

6 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Большое искусство “малых голландцев”». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

6 мая в 12:00. Русский остров. Майские праздники на форте Поспелова.

6 мая в 18:00. Приморская государственная картинная галерея. Лекция «Развитие косторезного искусства с эпохи раннего средневековья до наших дней». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

6 мая в 18:00. Дворец культуры железнодорожников. Концерт оркестра МГУ им. адм. Г.И. Невельского "Песни Победы". г. Владивосток, пр-т Партизанский, 62А.

6 мая в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Анна Каренина". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

6 мая в 18:30. Приморская краевая филармония. Концертная программа «Под лаской плюшевого пледа». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

6 мая в 19:00. Приморская сцена Мариинского театра. Пасхальный концерт. г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]