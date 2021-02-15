Анонс на 7 мая

7 мая в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

7 мая в 10:00. Музей города. Выставка «Открытые морские залы. Тихоокеанское время». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

7 мая в 10:00. Приморский краевой центр народной культуры. Выставка "Кукольные истории". г. Владивосток, ул. ул. Пушкинская, 25.

7 мая в 10:00. Музей города. Выставка «Романовы во Владивостоке. К 130-летию приезда цесаревича во Владивосток». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

7 мая в 10:00. Корабельная набережная. Иммерсивный театр "Письма твоего города. Легенды Владивостока". г. Владивосток.

7 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

7 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

7 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Народный художник Иван Рыбачук. Живопись. К 100-летнему юбилею». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

76 мая в 11:00. Выставка детского творчества «От морских глубин до горных вершин». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

7 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной иконы «Деисус с предстоящими и припадающими». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

7 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Сокровища Нижегородского художественного музея. От Саврасова до Малевича». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

7 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Большое искусство “малых голландцев”». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

7 мая в 12:00. Русский остров. Майские праздники на форте Поспелова.

7 мая в 12:00. Набережная Спортивной гавани. Мероприятия к 76-летию Победы в ВОВ. г. Владивосток.

7 мая в 16:00. Арт-галерея "Централь". Фотовыставка Олега Семёнова "Монашество. Тихоокеанский рубеж". г. Владивосток, ул. Светланская, 11.

7 мая в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Премьера! Спектакль "Собака на сене". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

7 мая в 18:30. Театр молодежи. Спектакль "Клятва". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

7 мая в 18:30. Приморская краевая филармония. Праздничная концертная программа «Была Весна – Весна Победы!». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

7 мая в 19:00. Приморская сцена Мариинского театра. Опера "Риголетто". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]