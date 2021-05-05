Анонс на 25 мая

25 мая в 09:00. Набережная Спортивной гавани. Прогулка на SUP-досках для новичков. г. Владивосток.

25 мая в 10:00. Новый век. Загадки «нереального» города, экскурсия по Миллионке. . Владивосток, ул. Алеутская, 28.

25 мая в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

25 мая в 10:00. Иммерсивный театр "Письма твоего города. Легенды Владивостока". Корабельная набережная.

25 мая в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Большое искусство “малых голландцев”». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

25 мая в 10:00. Рестораны Владивостока. Фестиваль мидий.

25 мая в 10:00. Музей города. Выставка ««Романовы во Владивостоке. К 130-летию приезда цесаревича во Владивосток»». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

25 мая в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра "Фаертаг". г. Владивосток, ул. Приморское Кольцо, 1.

25 мая в 10:00. Владивостокская крепость. Ночная экскурсия "Подземелья форта №1". ». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

25 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

25 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

25 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Сокровища Нижегородского художественного музея. От Саврасова до Малевича». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

25 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Анатолий Телешов (1928-1990)». г. Владивосток, пр-т Партизанский, 12.

25 мая в 11:00. Управление Федеральной почтовой связи Приморского края. Презентация почтовых открыток, мастер-класс по игре го. г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.2.

25 мая в 14:00. Анимагия. Мастер-класс "Мультфильм своими руками". г. Владивосток, пр-т Острякова, 13б, офис 302.

25 мая в 15:00. Владивостокский диггер-клуб. Миллионка: тайны китайской диаспоры, пешеходная экскурсия во Владивостоке. г. Владивосток, центр «Владивостокский Арбат».

25 мая в 17:00. Цветные ладошки. Кружок "Умелые ручки". г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 23.

25 мая в 18:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

25 мая в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Матросская тишина". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

25 мая в 18:30. Приморская краевая филармония. Виртуальный концертный зал Концертная программа «Весна идет, Весне дорогу!». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

25 мая в 19:00. Дворец культуры железнодорожников. Вечер фламенко. г. Владивосток, пр-т Партизанский, 62А.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]