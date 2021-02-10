Анонс на 21 мая

21 мая в 09:00. Набережная Спортивной гавани. Прогулка на SUP-досках для новичков. г. Владивосток.

21 мая в 10:00. Семь футов. Выставка катеров и яхт "Vladivostok Boat Show 2021". г. Владивосток, ул. Лейтенанта Шмидта, 17.

21 мая в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

21 мая в 10:00. Музей города. Выставка ««Романовы во Владивостоке. К 130-летию приезда цесаревича во Владивосток»». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

21 мая в 10:00. Иммерсивный театр "Письма твоего города. Легенды Владивостока". Корабельная набережная.

21 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

21 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

21 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Сокровища Нижегородского художественного музея. От Саврасова до Малевича». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

21 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Большое искусство “малых голландцев”». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

21 мая в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Анатолий Телешов (1928-1990)». г. Владивосток, пр-т Партизанский, 12.

21 мая в 16:30. Цветные ладошки. Развивающие занятия "Мама и малыш". г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 23.

21 мая в 17:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

21 мая в 17:00. Библиотека №10. Творческий вечер Натальи Фориковой. г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76.

21 мая в 17:00. Союз художников России. Творческая встреча с художником Галиной Максимюк. г. Владивосток, ул. Алеутская, 14А.

21 мая в 18:30. Театр Молодежи. Премьера! Спектакль "Легенда Уссурийского края". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

21 мая в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Три грустных мужа и один веселый". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

21 мая в 18:30. Приморская краевая филармония. Эстрадная Шоу-программа «Top of the pop. Русский хит». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

21 мая в 19:00. Театрплюсодин. Премьера спектакля «Недетский разговор». г. Владивосток, ул. Калинина, 275В, 6 этаж.

21 мая в 19:00. Владивостокская крепость. Ночная экскурсия "Подземелья форта №1". ». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

21 мая в 19:00. Приморская сцена Мариинского театра. Премьера! Оперетта "Летучая мышь". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

21 мая в 20:00. Арена Спорта. Конкурс "Мисс бикини" на кубок Арены Спорта. г. Владивосток, ул. Володарского, 3А.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]