Анонс на 4 апреля

4 апреля в 09:30. Университетская набережная. Чемпионат и Первенство г. Владивостока по спортивному ориентированию на велосипедах. Набережная кампуса ДВФУ.

4 апреля в 09:30. Стадион Динамо. Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни». Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1.

4 апреля в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра «Фаертаг». Приморское кольцо, 1.

4 апреля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

4 апреля в 10:00. Приморский краевой театр кукол. Премьера! Спектакль "Петрушка". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

4 апреля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. «Российский пейзаж Александра Ткаченко». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

4 апреля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

4 апреля в 11:00. Priority Center. Олимпиада по английскому языку для учеников 1-11 классов. г. Владивосток, пр-т Океанский, 48А.

4 апреля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

4 апреля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Народный художник Иван Рыбачук. Живопись. К 100-летнему юбилею». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

4 апреля в 12:00. Музей города. Познавательная программа «Мой морской дневник». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

4 апреля в 12:00. Музей города. Игровая экскурсия «Как построить Крепость». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

4 апреля в 12:00. Ботанический сад ДВО РАН. Субботник "Весеннее пробуждение" в Ботаническом саду-институте ДВО РАН. г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

4 апреля в 12:00. FESCO Hall. Шоу Чудаков. г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38.

4 апреля в 12:00. Приморский краевой театр кукол. Гастроли Театра кукол г. Находка: спектакль "Морозко". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

4 апреля в 12:00. Театр молодежи. Спектакль "Аленький цветочек". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

4 апреля в 12:00. Приморская краевая филармония. Детская музыкальная программа "Волк и семеро Козлят на новый лад" (ЗАМЕНА НА "ЛЕСНОЙ БАЛ"). г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

4 апреля в 12:00. Владивостокский цирк. Шоу «Цирк на воде: Остров сокровищ». г. Владивосток, ул. Светланская, 103.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]