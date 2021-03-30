Анонс на 14 апреля
14 апреля в 10:00. Музей города. Выставка. Открытые морские залы. Тихоокеанское время. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.
14 апреля в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра «Фаертаг». Приморское кольцо, 1.
14 апреля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.
14 апреля в 11:00. Центр квалификации и экспертиз. Онлайн-семинар по охране труда. г. Владивосток, ул. ул. Пограничная, 15В.
14 апреля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
14 апреля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Козельщанская икона Пресвятой Богородицы. Выставка одной иконы. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
14 апреля в 11:00. Выставка «Народный художник Иван Рыбачук. Живопись. К 100-летнему юбилею». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.
14 апреля в 11:00. Выставка детского творчества «От морских глубин до горных вершин». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.
14 апреля в 12:00. Кисточки и Краски. Неделя мастер-классов. г. Владивосток, ул. Светланская, 33 (вход с кафе «Кофеин»).
14 апреля в 17:00. Ай да Я. Мастер-классы по лепке. г. Владивосток, ул. Карбышева, 34.
14 апреля в 17:30. Школа дружбы. Мастер-класс по гончарному делу в группе. г. Владивосток, ул. Кутузова, 10.
14 апреля в 18:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.
14 апреля в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Двенадцать стульев". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.
14 апреля в 19:00. Приморский краевой центр народной культуры. Киноклуб "Ориент": программа "Глазами ребёнка". г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.
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