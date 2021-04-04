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Анонс на 19 апреля

Анонс на 19 апреля

19 апреля в 10:00. Музей города. Выставка «Открытые морские залы. Тихоокеанское время». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

19 апреля в 10:00. Приморский краевой центр народной культуры. Выставка коклюшечного кружева "Кружевная история". г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

19 апреля в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра «Фаертаг». Приморское кольцо, 1.

19 апреля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

19 апреля в 11:00. Библиотека им. А. М. Горького. Открытие выставки графики Михаила Рыдванского «Явь воспоминаний». г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

19 апреля в 11:00. Библиотека им. А. М. Горького. Выставка-диалог "Сказка ложь, да в ней намёк. Кто познаёт тем - урок!". г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

19 апреля в 19:00. Приморская государственная картинная галерея. Спектакль «Стебли нот расцветающих» театра «Дом Арсеньевых». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

19 апреля в 20:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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