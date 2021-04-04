Анонс на 19 апреля

- обустроить его, как исторический памятник, и водить туда экскурсии

- изъять и исследовать все артефакты, находящиеся в тоннеле, а сам тоннель законсервировать и продолжить строительство фонтана

- строительство фонтана отменить, зарыть яму в центре площади, восстановить все, как было и забыть эту историю, как "страшный сон"