Анонс на 18 апреля

18 апреля в 10:00. Приморский краевой центр народной культуры. Выставка коклюшечного кружева "Кружевная история". г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

18 апреля в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра «Фаертаг». Приморское кольцо, 1.

18 апреля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

18 апреля в 11:00. Библиотека им. А. М. Горького. Мастер-классы от клуба русских традиций «Светёлка». г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

18 апреля в 11:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль «Как мы Гале помогали». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

18 апреля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

18 апреля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Козельщанская икона Пресвятой Богородицы. Выставка одной иконы. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

18 апреля в 11:00. Музей города. Экскурсия «Подземелья Форта №1». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

18 апреля в 11:00. Выставка «Народный художник Иван Рыбачук. Живопись. К 100-летнему юбилею». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

18 апреля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка детского творчества «От морских глубин до горных вершин». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

18 апреля в 11:00. Библиотека им. А. М. Горького. Познавательная программа «Секреты бабушкиного сундука». г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

18 апреля в 11:00. Библиотека им. А. М. Горького. Открытие выставки графики Михаила Рыдванского «Явь воспоминаний». г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

18 апреля в 11:00. Библиотека им. А. М. Горького. Выставка-диалог "Сказка ложь, да в ней намёк. Кто познаёт тем - урок!". г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

18 апреля в 11:00. Дни открытых дверей в Приморской краевой публичной библиотеке им. А. М. Горького. г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

18 апреля в 12:00. Субботник "Весеннее пробуждение" в Ботаническом саду-институте ДВО РАН. г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

18 апреля в 12:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Познавательная программа «Удивительное рядом: коренные народы севера». г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

18 апреля в 12:00. Театр Молодежи. Спектакль " Алиса в Стране Чудес". г. Владивосток, Светланская, 15а.

18 апреля в 12:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Муха-Цокотуха". г. Владивосток, Светланская, 15а.

18 апреля в 12:00. Владивостокский цирк. Шоу «Цирк на воде: Остров сокровищ». г. Владивосток, Светланская, 103.

18 апреля в 14:00. Приморский краевой центр народной культуры. Открытый бесплатный урок по кружевоплетению на коклюшках. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

18 апреля в 14:30. Фетисов Арена. Свободное катание. г. Владивосток, ул. Маковского, 284.

18 апреля в 15:00. Драматический театр ТОФ. Спектакль «Любовь людей». г. Владивосток, ул. Светланская, 48.

18 апреля в 16:00. Детская творческая встреча с вокалистами с педагогом Центра творческого развития "Республика Кидс КРБ" - Софией Непойда (г. Москва). г. Владивосток, ул. Посьетская, 14.

18 апреля в 16:00. Виртуальный Концертный Зал. Концертная программа "Волшебный мир русских сказок". г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

18 апреля в 17:00. Церковь Святого Павла. Пасхальные хоровые концерты. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

18 апреля в 17:00. Приморская сцена Мариинского театра. Опера "Дон Карлос". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

18 апреля в 18:00. Приморская краевая филармония. Концертная программа «Лучшее из мировой вокальной классики». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

18 апреля в 18:30. Театр Молодежи. Спектакль "Еще не вечер...". г. Владивосток, Светланская, 15а.

18 апреля в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Мастер и Маргарита". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]