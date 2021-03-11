Анонс на 8 апреля

8 апреля в 10:00. Музей города. Выставка. Открытые морские залы. Тихоокеанское время. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

8 апреля в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра «Фаертаг». Приморское кольцо, 1.

8 апреля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

5 апреля. Техника XX века в Приморском крае. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Грязелечебница, 21, строение 2.

8 апреля в 10:00. Дальхимпром. Субботняя пробежка на форт №3. г. Владивосток, ул. Снеговая, 64.

8 апреля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

8 апреля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Козельщанская икона Пресвятой Богородицы. Выставка одной иконы. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

8 апреля в 11:00. Выставка «Народный художник Иван Рыбачук. Живопись. К 100-летнему юбилею». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

8 апреля в 15:00. Алиса. Мастер-класс "Мыло на пасху". г. Владивосток, ул. Фонтанная, 7, оф. 10.

8 апреля в 17:30. Анимагия. Мастер-класс "Анимация на компьютере своими руками". г. Владивосток, пр-т Острякова, 13Б.

8 апреля в 18:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

8 апреля в 18:30. Мастер-класс по стрельбе из пневматического оружия (ТИР, ГТО). г. Владивосток, ул. Терешковой, 25.

8 апреля в 18:30. Дальневосточный государственный институт искусств. Концерт, посвященный юбилею Вячеслава Семёнова. г. Владивосток, ул. Петра Великого, 3А.

8 апреля в 18:30. Русское географическое общество. Фильм «Фридольф Гек. От моря до моря». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 4.

8 апреля в 19:00. Приморская сцена Мариинского театра. Премьера! Оперетта "Летучая мышь". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]