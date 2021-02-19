Анонс 17 апреля
17 апреля в 10:00. Музей города. Выставка. Открытые морские залы. Тихоокеанское время. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.
17 апреля в 10:00. Приморский краевой центр народной культуры. Выставка коклюшечного кружева "Кружевная история". г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.
17 апреля в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра «Фаертаг». Приморское кольцо, 1.
17 апреля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.
17 апреля в 10:00. Спектакль "Лес чудес". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.
17 апреля в 10:30. Школа дружбы. Мастер-класс по гончарному делу в группе. г. Владивосток, ул. Кутузова, 10.
17 апреля в 10:30. Театр Молодежи. Спектакль "СонЛандия". г. Владивосток, Светланская, 15а.
17 апреля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
17 апреля в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Козельщанская икона Пресвятой Богородицы. Выставка одной иконы. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
17 апреля в 11:00. Выставка «Народный художник Иван Рыбачук. Живопись. К 100-летнему юбилею». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.
17 апреля в 11:00. Выставка детского творчества «От морских глубин до горных вершин». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.
17 апреля в 11:00. Библиотека им. А. М. Горького. Презентация «Исторія медицины въ уникальныхъ рѣдкихъ книгахъ». г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.
17 апреля в 11:00. Библиотека им. А. М. Горького. Открытие выставки графики Михаила Рыдванского «Явь воспоминаний». г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.
17 апреля в 11:00. Библиотека им. А. М. Горького. Лекция-показ «Помнить будут самураи бой у озера Хасан». г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.
17 апреля в 12:00. Корабельная набережная. Иммерсивная прогулка «Городские Легенды». г. Владивосток.
17 апреля в 12:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль «Красная шапочка». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.
17 апреля в 12:00. Театр Молодежи. Спектакль "Василиса Прекрасная". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.
17 апреля в 14:00. Приморская сцена Мариинского театра. Балет "Спящая красавица". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.
17 апреля в 17:00. Церковь Святого Павла. Пасхальные хоровые концерты. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.
17 апреля в 17:00. Центр современного искусства Заря. Кинопоказ «Тело истины» / Дни немецкого кино ФАНК. г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 155.
17 апреля в 18:00. Приморская краевая филармония. Концертная программа «Русские иностранцы – С. Рахманинов. И. Стравинский». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.
17 апреля в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Мастер и Маргарита". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.
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