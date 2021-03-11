Анонс на 5 апреля

5 апреля в 10:00. Музей города. Выставка. Открытые морские залы. Тихоокеанское время. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

5 апреля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

5 апреля в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра «Фаертаг». Приморское кольцо, 1.

5 апреля. Техника XX века в Приморском крае. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Грязелечебница, 21, строение 2.

5 апреля. Дом бабочек Восторг. Экспозиция живых тропических бабочек. г. Владивосток, ул. Батарейная, 4 (центральный вход, левая одиночная дверь).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]