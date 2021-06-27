Анонс на 28 июня
28 июня в 10:00. Музей города. Выставка «Романовы во Владивостоке. К 130-летию приезда цесаревича во Владивосток». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.
28 июня в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра "Фаертаг".
28 июня в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.
28 июня в 11:00. Библиотека им. А. М. Горького. Выставка «Дом, где стены - лес, река и сопки» Проект «Палитра». г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]