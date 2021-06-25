Анонс на 26 июня

26 июня в 09:00. Седанка Сити. Бесплатные тренировки на открытом воздухе. г. Владивосток, ул. ул. Полетаева, 6Д.

26 июня в 10:00. Музей города. Выставка «Романовы во Владивостоке. К 130-летию приезда цесаревича во Владивосток». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

26 июня в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

26 июня в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра "Фаертаг".

26 июня в 10:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Сказка о глупом мышонке". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

26 июня в 10:00. Пешеходная площадь города. Фестиваль «Сделано в Приморье. Летние мотивы». г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина.

26 июня в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Нарисованный Владивосток». г. Владивосток, пр-т Партизанский, 12.

26 июня в 11:00. Библиотека им. А. М. Горького. Выставка «Великий Сибирский Путь. Транссибирской магистрали 130 лет». г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

26 июня в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка "Встреча времён. Из коллекции Юрия Шпилёва". г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

26 июня в 11:00. Ботанический сад ДВО РАН. Фестиваль "Хостомания". г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

26 июня в 12:00. Музей Города. Познавательная программа «Зачем берегу маяк?». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

26 июня в 12:00. Объекты Владивостокской крепости. Семейные дни на форте Поспелова. г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

26 июня в 12:00. Театр Молодежи. "Василиса Прекрасная". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

26 июня в 12:00. Адмиральский сквер. Музыкальные караоке-субботники с Филармонией. г. Владивосток, ул. Светланская, 48.

26 июня в 12:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Терем-теремок". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

26 июня в 13:00. Детская техническая школа. Мастер-класс по основам программирования в Детской Технической Школе. г. Владивосток, ул. Волховская, 2.

26 июня в 14:00. Центр развития робототехники. Бесплатный мастер-класс по робототехнике для детей 4-6 лет. г. Владивосток, ул. Комсомольская, 1.

26 июня в 17:00. Католический Приход Пресвятой Богородицы. Алексей Шмитов, орган (Москва). г. Владивосток, ул. Володарского, 22 стр. 2.

26 июня в 18:00. Театр Андрея Нартова. Спектакль «Три плюс кот». г. Владивосток, ул. Нерчинская, 32.

26 июня в 18:00. Приморская краевая филармония. Концертная программа «Чудо ХХ века». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

26 июня в 18:30. Театр Молодежи. Спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

26 июня в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Гастроли Уссурийского театра драмы имени В.Ф. Комиссаржевской. Спектакль "Каренин". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

26 июня в 21:00. Выпускные в школах Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]