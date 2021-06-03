Анонс на 4 июня

04 июня в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

04 июня в 10:00. Иммерсивный театр "Письма твоего города. Легенды Владивостока". Корабельная набережная.

04 июня в 10:00. Анимагия. Мультфильм своими руками. г. Владивосток, пр-кт Острякова, 13б, офис 302.

04 июня в 10:00. Русский остров. Экологический субботник "Чистота спасет мир".

04 июня в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

04 июня в 11:00. Приморский краевой театр кукол. Гастроли Камчатского театра кукол: спектакль "Тёплый север". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

04 июня в 12:00. Ботанический сад ДВО РАН. Экскурсия "Яркий сад". г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

04 июня в 12:00. Библиотека им. А. М. Горького. Творческая встреча с автором книги «Путь юного заводчика...как приручить котенка» Павлом Федюковым. г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

04 июня в 13:00. Театр Молодежи. Лекция Татьяны Джуровой «Театр как «событие» (О спонтанности и случайности в современных перформативных практиках)». г. Владивосток, ул. Светланская, 15А.

04 июня в 15:00. Театр Молодежи. Спектакль-перформанс Евгения Сташкова «Чувствую мечту. Мечту чувствую». г. Владивосток, ул. Светланская, 15А.

04 июня в 17:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

04 июня в 17:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка первого благотворительного художественно-антикварного аукциона ДАЛЬАРТ. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

04 июня в 17:00. Театр Молодежи. Спектакль Государственного русского драматического театра имени Н. А. Бестужева, г. Улан-Удэ «Фото topless». г. Владивосток, ул. Светланская, 15А.

04 июня в 18:30. Приморская краевая филармония. Концертная программа «Джордж Энеску – Фредерик Шопен». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

04 июня в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Великий Гэтсби" . г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

04 июня в 21:00. Театр Молодежи. Аудио-променад «О.М.» на ж/д станции «Вторая речка» . г. Владивосток, ул. Светланская, 15А.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]