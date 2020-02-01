Анонс на 31 мая

31 мая в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

31 мая в 10:00. Динамо. Баскетбольные тренировки для любого уровня подготовки. г. Владивосток, ул. Западная, 13.

31 мая в 14:00. Иммерсивный театр "Письма твоего города. Легенды Владивостока". Корабельная набережная.

31 мая в 17:00. Библиотека им. А. М. Горького. Выставка «Великий Сибирский Путь. Транссибирской магистрали 130 лет». г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

31 мая в 17:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль «Мы не хотим войны!». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

31 мая в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Когда ангелы шутят". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

31 мая в 18:30. Приморская краевая филармония. Спектакль "Белоснежка и семь гномов". г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

31 мая в 18:30. Океан IMAX. Theatre HD: спектакли в кино. г. Владивосток, ул. Набережная, 3.

31 мая в 20:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]