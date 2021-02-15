Анонс на 17 мая

17 мая в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

17 мая в 10:00. Динамо. Баскетбольные тренировки для любого уровня подготовки. г. Владивосток, ул. Западная, 13.

17 мая в 10:00. Музей города. Выставка «Романовы во Владивостоке. К 130-летию приезда цесаревича во Владивосток». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

17 мая в 10:00. Иммерсивный театр "Письма твоего города. Легенды Владивостока". Корабельная набережная.

17 мая в 19:00. Приморская государственная картинная галерея. Спектакль «Ожог от лепестка». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

17 мая в 19:00. Приморская краевая филармония. Поэтический моноспектакль Владимира Глазунова . г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

17 мая в 20:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]