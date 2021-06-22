Анонс на 23 июня

23 июня в 10:00. Музей города. Выставка «Романовы во Владивостоке. К 130-летию приезда цесаревича во Владивосток». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

23 июня в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

23 июня в 10:00. Приморское Кольцо. Развлекательная военно-тактическая игра "Фаертаг".

23 июня в 10:00. Галерея. Школа изобретателей "Живая наука" для детей 6-8 лет. г. Владивосток, Океанский проспект, 69.

23 июня в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Нарисованный Владивосток». г. Владивосток, пр-т Партизанский, 12.

23 июня в 11:00. Библиотека им. А. М. Горького. Выставка «Великий Сибирский Путь. Транссибирской магистрали 130 лет». г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

23 июня в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка "Встреча времён. Из коллекции Юрия Шпилёва". г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

23 июня в 12:00. Сквер Веры и Надежды. Летняя программа «Книга, солнце, дружба – вот что детям нужно!». г. Владивосток, ул. Овчинникова, 18–20.

23 июня в 15:00. Централь. Экскурс-лекторий "Самовары Транссибирской магистрали". г. Владивосток, ул. Светланская, 11.

23 июня в 18:30. Студия войлока Елены Фадеевой. Душевное пение во Владивостоке. г. Владивосток, ул. Постышева 41, цоколь 5 подъезда.

23 июня в 19:00. Приморский краевой центр народной культуры. Киноклуб "Ориент": программа "Летние каникулы". г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]