Анонс на 16 апреля
16 апреля с 04.00 до 6.00 во Владивостоке пройдет первая в этом году репетиция парада Победы, движение и парковка автотранспорта будут ограничены (подробности).
16 апреля в 15.00 в Центре настольного тенниса (Владивосток, Океанский проспект, 19) - открытый мастер-класс по настольному теннису.
16 апреля в 18.30 в спортивной школе «Чемпион» (Владивосток, ул. Шошина, 25а) - открытый мастер-класс по спортивной борьбе.
16 апреля в 15.00 - Владивосток, библиотека им. Горького - Интеллектуальный марафон НаукаPro: "Без географии вы нигде".
16 апреля в 16.00 - Приморский центр народной культуры, Владивосток - Выставка коклюшечного кружева "Кружевная история".
16 апреля в 11.00 - театр "Балаганчик", Владивосток, ул. Бородинская, 15б - Спектакль "Свинопас".
16 апреля в 00.00 - в баре Rock's, Владивосток, Светланская, 7 - концерт песен Юрия Хоя и группы "Сектор Газа".
16 апреля - Всемирный день голоса.
16 апреля - славянский праздник - Водопол — именины Водяного.
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