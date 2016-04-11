Анонс на 11 апреля

11 апреля в 9.00 – Владивосток, Спортивная набережная – празднование Дня войск ПВО.

11 апреля в 10.00 - в селе Чернышевка (улица Школьная, 4) - открытый турнир Анучинского округа по настольному теннису, посвященный Дню космонавтики.

11 апреля в 12.00 – Приморская краевая детская библиотека (пр-т 100-летия Владивостока, 48) – мастер-класс «Секреты и секретики книжной обложки».

11 апреля в 12.00 – Владивосток, Дворец детского творчества (Океанский пр-т, 43) – практикум «Арт-десант» ко Дню космонавтики.

11 апреля в 12.00 – Владивосток, Ботанический сад ДВО РАН (Маковского, 142) – субботник «Весеннее пробуждение».

11 апреля в 12.00 – Владивосток, "NAS много" (Станюковича, 3) – выставка современного искусства Vladivostok Art Station.

11 апреля в 13.00 – Владивосток, парк «Россия – моя история» (Аксаковская, 12) – День космонавтики.

11 апреля в 13.00 - в Находке, на площадке ТРЦ «Сити Центр» (Проспект Мира, 65) - старт велопробега, приуроченного ко Дню города.

11 апреля в 14:00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Щелкунчик».

11 апреля в 15.00 – Владивосток, Пушкинский театр (Пушкинская, 27) – показ документально-анимационного альманаха «Живые мемории».

11 апреля в 17.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – вечер вокальной и инструментальной музыки «Дороги к счастью».

11 апреля в 18.00 – Владивосток, центр «Молодёжь Приморья» (Посьетская, 14) – поэтический проект «Море слов».

11 апреля в 18.30 – Владивосток, Театр молодёжи (Светланская, 15а) – спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

11 апреля в 18.30 – Владивосток, Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Собака на сене».

11 апреля в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Весна, цветы и комплименты».

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

11 апреля - День войск противовоздушной обороны России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]