Сегодня, 19:23
Анонс на 20 апреля
20 апреля в 10.00 - Приморский краевой центр народной культруы - Выставка коклюшечного кружева "Кружевная история".
20 апреля в 11.00 - Владивосток, библиотека им. Горького - Открытие выставки графики Михаила Рыдванского "Явь воспоминаний".
20 апреля в 15.10 - кампус ДВФУ, корпус D, D501 - Круглый стол «Борьба с экстремизмом в странах СВА на примере сравнения политики России с политикой КНР, РК и Японии».
20 апреля - Национальный день донора в России.
20 апреля - День китайского языка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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