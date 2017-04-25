Анонс на 26 апреля

26 апреля - начнетс онлайн-голосование за объекты благоустройства во Владивостоке в 2022 году. Оно будет запущено на платформе 25.gorodsreda.ru и продлится до 30 мая.

С 26 апреля по 16 мая во Владивостоке будет организована работа специального маршрута на Морское кладбище № 6 «Луговая – Морское кладбище» (Подробнее).

26 апреля в 17.00 - Владивосток, "Мюнхен" - Квиз "Битва поколений".

26 апреля в 11.00 - Владивосток, библиотека им. Горького - Открытие выставки графики Михаила Рыдванского "Явь воспоминаний".

26 апреля в 10.00 - Владивосток, музей им. Арсеньева - Выставка «Кабинет исследователя: Продвижение России на восток в XVII–XIX веках».

26 апреля в 19.30 - Владивосток, театр "Перекресток", ул. Крыгина, 17 - Моноспектакль "Дурак сказки бает".

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

26 апреля - Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

26 апреля - Международный день интеллектуальной собственности.

26 апреля - День нотариата в России.

26 апреля - День сметчика в России.

26 апреля - Великий Понедельник (Начало страстной недели) у православных христиан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]