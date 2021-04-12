Анонс на 29 апреля

29 апреля в 10.00 - представителей контрольно-надзорных органов и аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае ответят на актуальные вопросы бизнеса. (Подробности)

29 апреля в 11.00 - Владивосток, Дворец детского творчества (Океанский проспект, 43, центральный вход, холл театрального корпуса) - Праздничное мероприятие в честь трехлетия благотворительного проекта "Долголетие".

29 апреля - Владивосток, в школе № 23 (ул. Иртышская, 6) - Урок экологического просвещения.

29 апреля в 17.00 - Владивосток, Арена спорта - Мастер-класс от Дмитрия Ананко.

29 апреля в 10.00 - Владивосток, музей им. Арсеньева - Выставка "Иван Рыбачук. Призвание — Дальний Восток".

29 апреля в 11.00 - Владивосток, библиотека им. Горького - Выставка графики Михаила Рыдванского "Явь воспоминаний".

29 апреля в 10.00 - Владивосток, музей им. Арсеньева - Выставка «Кабинет исследователя: Продвижение России на восток в XVII–XIX веках».

29 апреля в 11.00 - Приморская государственная картинная галерея - Выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея.

29 апреля в 18.30 - Приморская краевая филармония - Концертная программа «Фантазия на тему Вальса и не только…».

29 апреля - Международный день танца.

29 апреля - Великий (Чистый) четверг у православных христиан.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]