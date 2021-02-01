Анонс на 2 апреля

2 апреля с 10.00 до 18.00 - Владивосток, в районе железнодорожного вокзала на улице Верхнепортовой, 2г - будет работать продовольственная ярмарка.

2 апреля - Владивосток, СШ №6 - Городская школа волонтеров МРЦ.

2 апреля в 18.30 - Владивосток, Ораторский клуб, ул. Некрасовская, д. 59-а (ПКПБ им. А.М. Горького), 2 этаж - Комедийная импровизация (выпускное шоу improvl).

2 апреля в 17.00 - Владивосток, "Большой ГУМ" - Художественная выставка «АртАпрель».

2 апреля в 11.00 - Приморская государственная картинная галерея - Выставка «Истина: ювелирное искусство Даши Намдакова».

2 апреля в 10.00 - Владивосток, Музей истории Дальнего Востока им. Арсеньева - Выставка «По следам бохайского царства».

2 апреля в 10.00 - Владивосток, МУзей истории Дальнего Востока им. Арсеньева - Выставка из собрания Александра Васильева «Мода Серебряного века».

2 апреля в 13.00, в 17.00 - Владивосток, Музей истории Дальнего Востока им. Арсеньева - Экскурсия по выставке "Мода серебряного века".

2 апреля - Международный день детской книги.

2 апреля - День единения народов России и Белоруссии.

2 аперля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

2 апреля - Страстная пятница у западных христиан (Великая пятница).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]