Анонс на 27 апреля

27 апреля - на кладбище «Аякс» на Русском острове - акарицидная и дератизационная обработка территории от клещей и грызунов.

27 апреля - в ландшафтно-парковой зоне ДВФУ - акарицидная и дератизационная обработка территории.

27 апреля в 12.00 - г. Владивостока, ул. Ильичева, 15, 2 этаж- обучающий семинар «Школы СОНКО». Обязательна предварительная регистрация на семинар по номеру телефона 2614-089, либо по электронной почте: gogoleva@vlc.ru.

27 апреля в 10.00 - Владивосток, музей им. Арсеньева - Выставка "Иван Рыбачук. Призвание — Дальний Восток".

27 апреля в 11.00 - Владивосток, Приморская картинная галерея - Выставка «Народный художник Иван Рыбачук. Живопись. К 100-летнему юбилею».

27 апреля в 11.00 - Владивосток, Приморская картинная галерея - Выставка «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея.

27 апреля в 10.00 - Владивосток, музей им. Арсеньева - Выставка «Кабинет исследователя: Продвижение России на восток в XVII–XIX веках».

27 апреля - День российского парламентаризма.

27 апреля - День соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов Росгвардии.

27 апреля - День вахтовика (День работников вахтового метода) в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]