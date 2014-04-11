Специальные автобусные маршруты будут работать во Владивостоке в поминальные дни

С 26 апреля по 16 мая во Владивостоке будет организована работа специального маршрута на Морское кладбище № 6 «Луговая – Морское кладбище», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как отметили в управлении транспорта администрации Владивостока, посадка пассажиров в автобус на площади Луговой будет осуществляться в начале площади, на остановочных пунктах маршрутов № 39 и 31К.

Время отправления с пл. Луговая: 09:00, 10:20, 11:40, 13:00, 14:20, 15:40, 17:00, 18:20.

С Морского кладбища: 09:40, 11:00, 12:20, 13:40, 15:00, 16:20, 17:40, 19:00.

В родительский день и в его преддверии - 8, 9 и 11 мая - количество рейсов будет увеличено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]