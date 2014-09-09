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Почти 750 приморцев бесплатно освоили новые профессии

Почти 750 приморцев бесплатно освоили новые профессии

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

С начала года специалисты службы занятости населения Приморья направили на профессиональное обучение около 750 безработных граждан. Как сообщает  "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, два месяца, именно столько составляет средняя продолжительность курсов, понадобилось им для получения новой профессии.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, сегодня центры занятости населения сотрудничают более чем с 30 организациями, осуществляющими образовательную деятельность. На выбор безработным предлагают около 50 специальностей и программ, востребованных на региональном рынке труда.

Приморцы проходят обучение для дальнейшей работы в сферах сельского хозяйства, строительства, ремонта, а также в прочих отраслях.

Напомним, что для прохождения обучения по направлению центра занятости необходимо иметь официальный статус безработного. По интересующим вопросам можно обратиться в органы службы занятости. Специалисты помогут определиться с образовательной программой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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