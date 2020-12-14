Как достучаться до Путина: в этот раз многое будет иначе

Владимир Путин хочет получать объективную картину происходящего в стране не только по своим служебным каналам, а именно через прессу. И именно на это президент сориентировал работу редакций, подчеркнув важность сказанного. Такое заявление, обращаясь к журналистам глава государства сделал на Совете по права человека, который прошел 10 декабря, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vesti.ru.

"Уверяю вас, я заинтересован, чтобы люди вашей профессии работали свободно, чтобы у меня была возможность, в том числе через средства массовой информации, получать достоверную, объективную и своевременную информацию о том, что происходит в стране. Это очень важно", – отметил глава государства. То есть президенту и через прессу нужна адекватная картина для принятия адекватных решений.

Между тем Владимир Путин уже готовится к ежегодной пресс-конференции, которая намечена на 17 декабря. Как идет подготовка к ней?

Чтобы увидели и услышали, а главное – помогли решить проблему: для этого и работает единый центр по приему сообщений к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. На экранах – реальные истории людей, которые напрямую обратились к президенту.

Обманутые дольщики и многодетные семьи, ветераны войны и люди с ограниченными возможностями – из разных уголков большой страны они говорят о главном: как живут регионы и с какими трудностями порой приходится сталкиваться.

Резкий рост цен и доступность жизненно важных лекарств – такие сообщения словно крик о помощи, ведь это – возможность рассказать о проблеме. Среди вечных тем, конечно, – дороги, а иногда и вовсе их отсутствие, пенсии, зарплаты. Но больше всего вопросов о дистанционном обучении.

Все обращения принимают волонтеры, а иногда и помогают сформулировать вопрос.

"За все время работы в колл-центре мы настолько погрузились в проблемы страны, что уже стали настоящими экспертами федеральных округов и регионов России. Знаем болевые точки, знаем, на что люди просят обратить внимание", – рассказал один из волонтеров.

Обратить на себя внимание президента будут пытаться и журналисты, которые уже готовятся в регионах. Обсуждают вопросы и темы.

Делают ставки, сколько продлится шестнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина, учитывая новый необычный формат. А еще надеются на удачу – получить ответ на свой вопрос. 774 журналиста получили аккредитацию. Это в два раза меньше, чем обычно, – строгие санитарные требования. Репортеры по понятным причинам на связь с президентом выйдут из регионов. Работать будут на специальных площадках.

То, что чаще всего остается за кадром, сейчас в центре внимания. Другая сторона ежегодной пресс-конференции Владимира Путина – техническая. В огромном пустом зале узнать привычную студию, где в прямом эфире президент общается с журналистами, пока сложно, ведь каждый год ее монтируют заново. И сейчас работа только начинается.

Словно конструктор, собирают большой экран, здесь будут транслировать картинку из регионов. И, конечно, главный сигнал – из Ново-Огарево. Президент выйдет на связь из подмосковной резиденции.

- А журналисты где разместятся?

- Журналисты разместиться в зале. В прошлом году было порядка тысячи журналистов, в этом году в связи с пандемией будет порядка двухсот, – рассказал Владимир Храмов, продюсер ТК "Россия 1".

В этот раз многое будет иначе. Но неизменна формула успеха: в прямом эфире – большой и откровенный разговор с главой государства. До ежегодной пресс-конференции остается три дня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]