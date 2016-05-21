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"Как здесь летать": приморец удивился происшествию во Владивостоке

"Как здесь летать": приморец удивился происшествию во Владивостоке

Источник фото: Скрин видео

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Золотом мосту во Владивостоке, - сособщает "Вести: Приморье. 

Произошло столкновение легковушки с автотягочом.

Видео происшествия попало в социальную сеть.

"Как здесь вообще летать? Свободая дорога, пустая. Как он его так прижал?" - удивляется автор видео. 

 

Видео - dps_mesto

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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