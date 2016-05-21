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"Как здесь летать": приморец удивился происшествию во Владивостоке
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Золотом мосту во Владивостоке, - сособщает "Вести: Приморье.
Произошло столкновение легковушки с автотягочом.
Видео происшествия попало в социальную сеть.
"Как здесь вообще летать? Свободая дорога, пустая. Как он его так прижал?" - удивляется автор видео.
Видео - dps_mesto
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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