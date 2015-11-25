"Это ужас! Семья гангстеров": видео в Сети вызвало негодование приморцев

Жительница Приморья присвоила себе найденный в кинотеатре Владивостока кошелек, - сообщает "Вести: Приморье".

Видео с камеры наблюдения развлекательного учреждения, где видно, как девочка (видимо дочь) подает женщине найденный кошелек и та кладет его в сумку, попало в соцсети.

"В 14:28 в кинотеатре "Океан". Да... Семья: мама, дети - гангстеры. Украли кошелёк, ну может, они хотели взять, посмотреть по карте или найти владельца. я не знаю. Но первым делом вытащили деньги", - сообщает инстаграм-паблик dpskontrol125rus.

При этом хозяин утерянной вещи предлагает решить инцидент так сказать полюбовно:

"Я не знаю сколько вам лет, но просьба сегодня мне позвонить и вернуть. Телефон: 8(930)6000062".

Поступок женщины вызвал негодование пользователей соцсети:

"Зачеееем? Заявление в полицию, пусть наказывают. Преступник должен нести ответственность, а не "извините" и дальше пошел",

"Сама 🐁 и детей научит тому же! И как не стыдно брать чужое?!",

"Не порядочно. Хотя взрослая женщина",

"Конечно, она и с детьми была! Они ей помогли! Это ужас!",

"В соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший потерянную вещь, обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь. Иначе, ст. 158 УК РФ..."

Видео - dpskontrol125rus





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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