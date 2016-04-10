«Женщина, как вам не стыдно»: случай в ТЦ обсуждают приморцы (видео)

В Уссурийске, в торговом центре женщина совершила безобразный поступок, сообщают «Вести:Приморье». Зайдя в отдел одежды, дама не придумала ничего более разумного, как просто украсть то, что ей приглянулось. Она взяла брюки и, оглядываясь по сторонам, положила их в свою сумку. О чем думала женщина, непонятно, ведь сейчас во многих магазинах стоят видеокамеры. Неужели граждане их не замечают и идут на такие поступки.

Владельцы бутика обратились к даме и попросили ее вернуть вещи. «Женщина, как вам не стыдно ??? Верните вещь, или оплатите то, что вам не принадлежит!».

«Это клиптомания, думаю ей просто по-приколу», «Позаруха», «Знала куда шла и зачем», «Она не с Уссурийска. Приезжает сюда для совершения краж», «Тихо сперла и пошла. А лицо видно хорошо», «Вот позор,до чего люди могут докатится», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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