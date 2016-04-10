Новости Общество Происшествия
Сегодня, 11:57

«Женщина, как вам не стыдно»: случай в ТЦ обсуждают приморцы (видео)

«Женщина, как вам не стыдно»: случай в ТЦ обсуждают приморцы (видео)

Источник фото: скрин видео mark2_che

В Уссурийске, в торговом центре женщина совершила безобразный поступок, сообщают «Вести:Приморье». Зайдя в отдел одежды, дама не придумала ничего более разумного, как просто украсть то, что ей приглянулось. Она взяла брюки и, оглядываясь по сторонам, положила их в свою сумку. О чем думала женщина, непонятно, ведь сейчас во многих магазинах стоят видеокамеры. Неужели граждане их не замечают и идут на такие поступки.

Владельцы бутика обратились к даме и попросили ее вернуть вещи. «Женщина, как вам не стыдно ??? Верните вещь, или оплатите то, что вам не принадлежит!».

«Это клиптомания, думаю ей просто по-приколу», «Позаруха», «Знала куда шла и зачем», «Она не с Уссурийска. Приезжает сюда для совершения краж», «Тихо сперла и пошла. А лицо видно хорошо», «Вот позор,до чего люди могут докатится», отметили в комментариях.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме