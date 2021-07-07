Ситуация в магазине обескуражила жителей Приморья

В Приморье, в поселке Новом в одном из магазинов, где предлагают приобрести одежду, на воровстве попалась женщина. Бессовестно она положила в свою сумку несколько вещей, которые буквально еще несколько минут являлись собственностью магазина, сообщают «Вести:Приморье».

Вероятно, не думая о том, что в магазине установлены камеры наблюдения, дама проходит мимо кассы. Скорее всего, сработала рамка, продавец вышла на улицу, попросила женщину вернуться и показать, что в сумке. Из сумки и достали те вещи, которые покупатель не оплатила.

В комментариях к посту, опубликованному в паблике primorye_online, граждане отметили, что такие поступки не должны остаться без внимания. И заявление в полицию стоит написать.

«Люди не стыда, ни совести».

«Совестью тут не пахнет».

«Я не понимаю этих ***. Везде камеры стоят, на каждом углу. Все об этом знают и всё равно надо *** какую нибудь ***».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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