«Что вытворяют?»: Молодая парочка своими действиями привлекла к себе внимание

В Артеме незаконные действия молодых людей попали на видео, сообщают «Вести:Приморье».

Так, в одном из магазинов одежды, молодая пара, которые делают вид, что они вовсе не знакомы, промышляют тем, что выносят одежду из магазина. Как оказалось, эти люди знакомы многим горожанам, которые поясняют, что «так они работают» не только в магазинах.

Мужчина и женщина ходят по магазинам и воруют вещи, снимают магниты с вещей, делают вид, что не знакомы, хотя работают в паре! Эти фото сделаны в магазине "Дресс-код" на Заводском переулке, 1 в Артёме,

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

«Пишите заявление, в полиции их уже знают».

«Как эти Магниты вообще можно снять вручную, это ж невозможно. Походу со специальным приспособлением! ужас, ничего не боятся! Камеры же везде».

«Что вытворяют?».

«Они в Сбербанке постоянно находиться, они сейчас тоже здесь!».

«Известные личности в Артёме».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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