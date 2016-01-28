«Голосовали у дороги»: житель Приморья рассказал о поступке попутчиц

Житель Приморья рассказал о подлом поступке двух попутчиц, которых он решил подвезти в автомобиле, сообщают «Вести:Приморье».

Так, автор поста в паблике artem.news.plus рассказал, что девушки голосовали у дороги в районе 19-й школы в Артеме. И просили подвезти их до поворота на Угловое. Однако во время пути, девушки решили присвоить себе лежащие на заднем сиденье вещи, среди которых был ноутбук. Автор пояснил, в салоне машины играла музыка, он не слышал, что сзади «орудуют». Мужчина пояснил, с виду дамы выглядели прилично, на вид около 30-35 лет.

Мужчина обращается к женщинам с просьбой вернуть ему вещи, чтобы решить дело без участия полиции, при этом поясняя, что действия попутчиц попали на видеорегистратор.

В комментариях осудили поступок женщин, сказав, что это подло.

«Позорище, фото обязательно в интернет страна должна знать своих "героев" чтоб другие водители знали их и в Полицию, зачем жалеете, не поставите вы их на место, от их нечистых рук могут пострадать и другие».

«Пишите заявление, и пусть потом они бегают за вами и умоляют пойти на мировую. Ну а вы им ценник в тыщь 30 за моральный вред и их поступок. Думаю они это на всю жизнь запомнят».

«Пишите сразу заявление в полицию не нужно надеятся на благоразумие данных особ. такие люди неисправимы и вряд ли раскаются».

«Не делай добра...».

«Какой ужас. Все им вернётся по закону бумеран».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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