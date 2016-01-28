«Голосовали у дороги»: житель Приморья рассказал о поступке попутчиц
Житель Приморья рассказал о подлом поступке двух попутчиц, которых он решил подвезти в автомобиле, сообщают «Вести:Приморье».
Так, автор поста в паблике artem.news.plus рассказал, что девушки голосовали у дороги в районе 19-й школы в Артеме. И просили подвезти их до поворота на Угловое. Однако во время пути, девушки решили присвоить себе лежащие на заднем сиденье вещи, среди которых был ноутбук. Автор пояснил, в салоне машины играла музыка, он не слышал, что сзади «орудуют». Мужчина пояснил, с виду дамы выглядели прилично, на вид около 30-35 лет.
Мужчина обращается к женщинам с просьбой вернуть ему вещи, чтобы решить дело без участия полиции, при этом поясняя, что действия попутчиц попали на видеорегистратор.
В комментариях осудили поступок женщин, сказав, что это подло.
«Позорище, фото обязательно в интернет страна должна знать своих "героев" чтоб другие водители знали их и в Полицию, зачем жалеете, не поставите вы их на место, от их нечистых рук могут пострадать и другие».
«Пишите заявление, и пусть потом они бегают за вами и умоляют пойти на мировую. Ну а вы им ценник в тыщь 30 за моральный вред и их поступок. Думаю они это на всю жизнь запомнят».
«Пишите сразу заявление в полицию не нужно надеятся на благоразумие данных особ. такие люди неисправимы и вряд ли раскаются».
«Не делай добра...».
«Какой ужас. Все им вернётся по закону бумеран».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
Комментировать: