«В ней ее и узнают»: Поступок женщины возмутил приморцев
В Уссурийске в одном из торговых центров действия женщины попали в поле видеокамеры, установленной в зале, сообщают «Вести:Приморье».
Как оказалось, женщина подошла к одной из стоек, приглядела блузу и, недолго думая, спрятала ее в сою сумку вместе с вешалкой.
Видео было размещено в паблике Марка Чернослива. Женщина, вероятно, вскоре станет «звездой» соцсетей, которую узнают именно по этой очень приметной блузе.
Местные жители осудили действия горожанки.
«В ней ее и узнают».
«Совсем люди обнаглели, ничего не боятся, не стыдятся».
«а что за фигня с людьми происходит ….да щас камеры почти везде. что за пэзэр …. Ёмоё».
«Её найдут по блузочке, весь город при чем».
«Так легко, не боясь,, не стыда не совести».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.