«В ней ее и узнают»: Поступок женщины возмутил приморцев

В Уссурийске в одном из торговых центров действия женщины попали в поле видеокамеры, установленной в зале, сообщают «Вести:Приморье».

Как оказалось, женщина подошла к одной из стоек, приглядела блузу и, недолго думая, спрятала ее в сою сумку вместе с вешалкой.

Видео было размещено в паблике Марка Чернослива. Женщина, вероятно, вскоре станет «звездой» соцсетей, которую узнают именно по этой очень приметной блузе.

Местные жители осудили действия горожанки.

«В ней ее и узнают».

«Совсем люди обнаглели, ничего не боятся, не стыдятся».

«а что за фигня с людьми происходит ….да щас камеры почти везде. что за пэзэр …. Ёмоё».

«Её найдут по блузочке, весь город при чем».

«Так легко, не боясь,, не стыда не совести».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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