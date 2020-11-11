Разбегались в разные стороны: Действия подростков попали на видео
Во Владивостоке странные действия подростков попали в поле видеокамеры, установленной на фасаде здания, сообщают «Вести:Приморье».
На кадрах видно, во двор многоэтажного дома на улице Монтажной заехал автомобиль, практически на ходу из него буквально «вылетели» несколько подростков. Они разбежались в разные стороны.
В комментариях паблика dpskontrol_125rus, где было размещено видео, предположили, это могут быть именно те, за кем была погоня сотрудников ДПС на улицах Вилкова и 40 лет ВЛКСМ. Горожане выдвигают версии, был угон машины. Скорее всего, подростки решили покататься. Решив, что попали «в тупик», просто бросили машину.
«Походу угон».
«Малолетки чудят».
«По ходу докатались и приехали. А за ними хвост. Все в рассыпную.
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