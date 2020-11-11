Разбегались в разные стороны: Действия подростков попали на видео

Во Владивостоке странные действия подростков попали в поле видеокамеры, установленной на фасаде здания, сообщают «Вести:Приморье».

На кадрах видно, во двор многоэтажного дома на улице Монтажной заехал автомобиль, практически на ходу из него буквально «вылетели» несколько подростков. Они разбежались в разные стороны.

В комментариях паблика dpskontrol_125rus, где было размещено видео, предположили, это могут быть именно те, за кем была погоня сотрудников ДПС на улицах Вилкова и 40 лет ВЛКСМ. Горожане выдвигают версии, был угон машины. Скорее всего, подростки решили покататься. Решив, что попали «в тупик», просто бросили машину.

«Походу угон».

«Малолетки чудят».

«По ходу докатались и приехали. А за ними хвост. Все в рассыпную.

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]