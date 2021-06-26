В Приморье подожгли известный ночной клуб

В Артеме ночью злоумышленник поджог ночной клуб, сообщают «Вести:Приморье».

Действия мужчины попали в поле видеокамеры, установленной на фасаде здания. Видно, ночью, держа в одной руке бутылку с какой-то жидкостью, а в другой покрышку, мужчина подошел к заведению. Далее все пошло по его плану. Вспыхнул огонь, горожанин уверенной походкой скрылся с места происшествия.

Сегодня ночью был совершен поджог ночного клуба «Маяк»,

- пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

В комментариях по-разному отнеслись к посту. Одни утверждают, за любое преступление нужно нести наказание. И это не зависит от того, как человек относится к тому или иному поступку или человеку. Даже если допустить то, что клуб не нравился горожанам, это не повод устраивать самосуд. Другие задались вопросом, есть ли пострадавшие.

Один из депутатов города выразил искренние сочувствия всему персоналу. «Директор клуба для города сделал не мало, поддерживает, участвует и организует большинство социальных проектов. Надеюсь, что найдут не только поджигателя, но и заказчика».

«Вот что людям не живётся, что то надо чудить, гадости делать».

«Мерзко там ли нет, а зачем жечь, имущество то чужое».

«... Был там один раз и очень мерзкое впечатление.....».

«Походу кому-то помешали (».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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