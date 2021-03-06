Непристойное занятие двух парней попало на камеру

Во Владивостоке на улице Жигура двое молодых людей попали в поле видеокамеры, установленной на фасаде жилого дома, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на кадрах видно, один из молодых людей, подойдя к подъезду, пнул урну с мусором. Она перевернулась. Содержимое выпало на тротуар. Второй не обратил на это внимание, вероятно, решив, что ситуация стандартная, и такое возможно.

Совсем недавно установлены урны у каждого подъезда, и как всегда нашлась свинота, - пишет автор поста в паблике primorye_online.

Приморцы осудили действия парней, уточнив, что никогда не будет порядка там, где его не хотят соблюдать.

«Ну вот зачем?».

«Вот такие и скулят в комментариях, как *** жить на Руси».

«Башкой до самого дна».

«Что им руководит? Видимо, бесы в башке осели».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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