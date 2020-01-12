Девочка-подросток совершила недозволенное на улице города
В Уссурийске несколько подростков попали в поле видеокамеры, установленной на фасаде жилого дома по улице Муравьева. Так, оказалось, на площадке ребенок оставил свои личные вещи - рюкзак, велосипед и телефон. Именно телефон привлек внимание девушки, которая была одной из группы подростков. На видео видно, девушка обратила внимание на оставленные вещи и, недолго думая, решила забрать его себе. А после быстро убежала.
пишет автор поста в паблике mark2_che.
Мнения подписчиков в Сети разделились. Одни утверждали, это нельзя назвать кражей. Здесь больше подходит слово - находка. Другие, напротив, обратили внимание, что наказание должно последовать обязательно за деяния уголовного характера.
«Боже мой, какое у нас дегенеративное общество... И большинство считает, что телефон нашли. В цивилизованных странах оставленную вещь никто не тронет, через сутки можно прийти и забрать на том же месте, где оставили.... А у нас сразу нашли. И большинство считает, что это норма. Страшно, товарищи... За державу обидно».
«Не украли, а нашли. Если бы они к вам в карман залезли или в сумку - это украли».
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