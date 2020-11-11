«Поколение потребителей»: Поступок подростков возмутил приморцев
В Артеме подростки попали в поле видеокамеры, установленной на фасаде дома. Хулиганы, проходя мимо многоквартирного жилого дома, перевернули урну с мусором и убежали. Вероятно, для них такая норма поведения естественна.
описал ситуацию местный житель в паблике artem.news.plus.
В приморцы осудили поступок несовершеннолетних.
«Поколение потребителей».
«Поймать и уши поотрывать, пока они чувствуют безнаказанность будет так».
«Родителей наказать рублем, а этих в школе перед классом объявить чушками».
«Вот такое подрастковое поколение, которое не ценит ничего. Только и знают, что ломать, крушить.. Пора уже не только родителей наказывать рублём, но и самих подростков принудительно отправлять с метлой в руках на общественные работы».
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