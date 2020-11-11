«Поколение потребителей»: Поступок подростков возмутил приморцев

В Артеме подростки попали в поле видеокамеры, установленной на фасаде дома. Хулиганы, проходя мимо многоквартирного жилого дома, перевернули урну с мусором и убежали. Вероятно, для них такая норма поведения естественна.

Может, кто-то узнает этих "героев"... Вчера вечером эти подростки перевернули урну возле подъезда на улице Интернациональной, 71 в Артёме. Мусор высыпался на тротуар. Хулиганы убежали,

описал ситуацию местный житель в паблике artem.news.plus.

В приморцы осудили поступок несовершеннолетних.

«Поколение потребителей».

«Поймать и уши поотрывать, пока они чувствуют безнаказанность будет так».

«Родителей наказать рублем, а этих в школе перед классом объявить чушками».

«Вот такое подрастковое поколение, которое не ценит ничего. Только и знают, что ломать, крушить.. Пора уже не только родителей наказывать рублём, но и самих подростков принудительно отправлять с метлой в руках на общественные работы».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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